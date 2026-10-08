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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 53
Gáfir
53
40:53
ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسراييل الكتاب ٥٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٥٣
وَلَقَدۡ
ﱭ
ءَاتَيۡنَا
ﱮ
مُوسَى
ﱯ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱰ
وَأَوۡرَثۡنَا
ﱱ
بَنِيٓ
ﱲ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱳ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱴ
٥٣
ﱵ
Concedí a Moisés la guía, e hice que los Hijos de Israel heredaran el Libro [de la Torá],
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