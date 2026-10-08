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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 50
Gáfir
50
40:50
قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ٥٠
قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ٥٠
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَوَلَمۡ
ﱂ
تَكُ
ﱃ
تَأۡتِيكُمۡ
ﱄ
رُسُلُكُم
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﱆﱇ
قَالُواْ
ﱈ
بَلَىٰۚ
ﱉﱊ
قَالُواْ
ﱋ
فَٱدۡعُواْۗ
ﱌﱍ
وَمَا
ﱎ
دُعَٰٓؤُاْ
ﱏ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٍ
ﱓ
٥٠
ﱔ
Dirán [los ángeles]: “¿Acaso no se les presentaron Mensajeros con milagros evidentes?” Responderán: “Claro que sí [pero no les creímos]”. Les dirán entonces [los ángeles]: “Rueguen ustedes”, pero las súplicas de los que se negaron a creer serán en vano.
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