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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 42
Gáfir
42
40:42
تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ٤٢
تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّـٰرِ ٤٢
تَدۡعُونَنِي
ﱌ
لِأَكۡفُرَ
ﱍ
بِٱللَّهِ
ﱎ
وَأُشۡرِكَ
ﱏ
بِهِۦ
ﱐ
مَا
ﱑ
لَيۡسَ
ﱒ
لِي
ﱓ
بِهِۦ
ﱔ
عِلۡمٞ
ﱕ
وَأَنَا۠
ﱖ
أَدۡعُوكُمۡ
ﱗ
إِلَى
ﱘ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱙ
ٱلۡغَفَّٰرِ
ﱚ
٤٢
ﱛ
Me proponen negar la unicidad de Dios y que dedique actos de adoración a otros [ídolos], pero no tengo conocimiento [que algo merezca ser adorado salvo Él]. Yo los invito a creer en el Poderoso, el Perdonador.
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