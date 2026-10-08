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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 41
Gáfir
41
40:41
۞ ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ٤١
۞ وَيَـٰقَوْمِ مَا لِىٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِىٓ إِلَى ٱلنَّارِ ٤١
۞ وَيَٰقَوۡمِ
ﱁ ﱂ
مَا
ﱃ
لِيٓ
ﱄ
أَدۡعُوكُمۡ
ﱅ
إِلَى
ﱆ
ٱلنَّجَوٰةِ
ﱇ
وَتَدۡعُونَنِيٓ
ﱈ
إِلَى
ﱉ
ٱلنَّارِ
ﱊ
٤١
ﱋ
¡Oh, pueblo mío! ¿Qué sucede que los invito a la salvación y ustedes me invitan al Infierno?
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