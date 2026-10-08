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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 39
Gáfir
39
40:39
يا قوم انما هاذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار ٣٩
يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَـٰعٌۭ وَإِنَّ ٱلْـَٔاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٩
يَٰقَوۡمِ
ﲩ
إِنَّمَا
ﲪ
هَٰذِهِ
ﲫ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲬ
ٱلدُّنۡيَا
ﲭ
مَتَٰعٞ
ﲮ
وَإِنَّ
ﲯ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲰ
هِيَ
ﲱ
دَارُ
ﲲ
ٱلۡقَرَارِ
ﲳ
٣٩
ﲴ
¡Oh, pueblo mío! En esta vida mundanal hay solo placeres temporales, mientras que la otra vida es la morada de la eternidad.
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