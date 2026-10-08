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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 38
Gáfir
38
40:38
وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد ٣٨
وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٨
وَقَالَ
ﲠ
ٱلَّذِيٓ
ﲡ
ءَامَنَ
ﲢ
يَٰقَوۡمِ
ﲣ
ٱتَّبِعُونِ
ﲤ
أَهۡدِكُمۡ
ﲥ
سَبِيلَ
ﲦ
ٱلرَّشَادِ
ﲧ
٣٨
ﲨ
Dijo el [hombre] creyente [de la familia del Faraón]: “¡Oh, pueblo mío! Síganme, que los guiaré por el camino recto.
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