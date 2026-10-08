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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 37
Gáfir
37
40:37
اسباب السماوات فاطلع الى الاه موسى واني لاظنه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب ٣٧
أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَـٰذِبًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍۢ ٣٧
أَسۡبَٰبَ
ﲆ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲇ
فَأَطَّلِعَ
ﲈ
إِلَىٰٓ
ﲉ
إِلَٰهِ
ﲊ
مُوسَىٰ
ﲋ
وَإِنِّي
ﲌ
لَأَظُنُّهُۥ
ﲍ
كَٰذِبٗاۚ
ﲎﲏ
وَكَذَٰلِكَ
ﲐ
زُيِّنَ
ﲑ
لِفِرۡعَوۡنَ
ﲒ
سُوٓءُ
ﲓ
عَمَلِهِۦ
ﲔ
وَصُدَّ
ﲕ
عَنِ
ﲖ
ٱلسَّبِيلِۚ
ﲗﲘ
وَمَا
ﲙ
كَيۡدُ
ﲚ
فِرۡعَوۡنَ
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
فِي
ﲝ
تَبَابٖ
ﲞ
٣٧
ﲟ
Ascender a los cielos y ver a quién adora Moisés, aunque creo que [Moisés] miente”. Así fue como [el demonio] le hizo ver al Faraón como buenas sus malas acciones, y logró que se extraviara completamente. Los planes del Faraón fracasaron.
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