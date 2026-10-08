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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Gáfir Ayah 35
Gáfir
35
40:35
الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ٣٥
ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍۢ جَبَّارٍۢ ٣٥
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يُجَٰدِلُونَ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَايَٰتِ
ﱥ
ٱللَّهِ
ﱦ
بِغَيۡرِ
ﱧ
سُلۡطَٰنٍ
ﱨ
أَتَىٰهُمۡۖ
ﱩﱪ
كَبُرَ
ﱫ
مَقۡتًا
ﱬ
عِندَ
ﱭ
ٱللَّهِ
ﱮ
وَعِندَ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ءَامَنُواْۚ
ﱱﱲ
كَذَٰلِكَ
ﱳ
يَطۡبَعُ
ﱴ
ٱللَّهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
كُلِّ
ﱷ
قَلۡبِ
ﱸ
مُتَكَبِّرٖ
ﱹ
جَبَّارٖ
ﱺ
٣٥
ﱻ
los que discuten los milagros de Dios sin haber recibido un argumento válido, por lo que acrecientan la aversión de Dios y de los creyentes hacia ellos. Así es como Dios sella el corazón de todo arrogante, opresor.
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