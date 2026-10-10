Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 9
Fussílat
9
41:9
۞ قل اينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذالك رب العالمين ٩
۞ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًۭا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩
۞ قُلۡ
ﲏ ﲐ
أَئِنَّكُمۡ
ﲑ
لَتَكۡفُرُونَ
ﲒ
بِٱلَّذِي
ﲓ
خَلَقَ
ﲔ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲕ
فِي
ﲖ
يَوۡمَيۡنِ
ﲗ
وَتَجۡعَلُونَ
ﲘ
لَهُۥٓ
ﲙ
أَندَادٗاۚ
ﲚﲛ
ذَٰلِكَ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٩
ﲟ
Diles: “¿Cómo es que no creen en Quien creó la Tierra en dos eras e inventan ídolos a los que adoran como si tuvieran poderes igual que Él? Él es el Señor del universo.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.