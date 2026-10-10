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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 6
Fussílat
6
41:6
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين ٦
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌۭ لِّلْمُشْرِكِينَ ٦
قُلۡ
ﱪ
إِنَّمَآ
ﱫ
أَنَا۠
ﱬ
بَشَرٞ
ﱭ
مِّثۡلُكُمۡ
ﱮ
يُوحَىٰٓ
ﱯ
إِلَيَّ
ﱰ
أَنَّمَآ
ﱱ
إِلَٰهُكُمۡ
ﱲ
إِلَٰهٞ
ﱳ
وَٰحِدٞ
ﱴ
فَٱسۡتَقِيمُوٓاْ
ﱵ
إِلَيۡهِ
ﱶ
وَٱسۡتَغۡفِرُوهُۗ
ﱷﱸ
وَوَيۡلٞ
ﱹ
لِّلۡمُشۡرِكِينَ
ﱺ
٦
ﱻ
Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Soy un hombre igual que ustedes, pero me fue revelado que su divinidad es una sola. Sigan el camino recto que Él ha establecido y pidan Su perdón”. ¡Ay de los idólatras,
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