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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 35
Fussílat
35
41:35
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ٣٥
وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٣٥
وَمَا
ﲍ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲎ
إِلَّا
ﲏ
ٱلَّذِينَ
ﲐ
صَبَرُواْ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
ذُو
ﲕ
حَظٍّ
ﲖ
عَظِيمٖ
ﲗ
٣٥
ﲘ
Esto no lo logran sino los que tienen paciencia; no lo logran sino los que son muy afortunados.
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