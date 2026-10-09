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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 28
Fussílat
28
41:28
ذالك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون ٢٨
ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٢٨
ذَٰلِكَ
ﲵ
جَزَآءُ
ﲶ
أَعۡدَآءِ
ﲷ
ٱللَّهِ
ﲸ
ٱلنَّارُۖ
ﲹﲺ
لَهُمۡ
ﲻ
فِيهَا
ﲼ
دَارُ
ﲽ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲾ
جَزَآءَۢ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
كَانُواْ
ﳁ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﳂ
يَجۡحَدُونَ
ﳃ
٢٨
ﳄ
Este es el tormento que merecen los enemigos de Dios: el Infierno, donde morarán por toda la eternidad como castigo por haber negado Mis signos.
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