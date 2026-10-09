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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 24
Fussílat
24
41:24
فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين ٢٤
فَإِن يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٤
فَإِن
ﱵ
يَصۡبِرُواْ
ﱶ
فَٱلنَّارُ
ﱷ
مَثۡوٗى
ﱸ
لَّهُمۡۖ
ﱹﱺ
وَإِن
ﱻ
يَسۡتَعۡتِبُواْ
ﱼ
فَمَا
ﱽ
هُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡمُعۡتَبِينَ
ﲀ
٢٤
ﲁ
Y aunque tengan paciencia, el Infierno será su morada; y aunque supliquen ser excusados, no serán excusados.
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