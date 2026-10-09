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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 21
Fussílat
21
41:21
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ٢١
وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢١
وَقَالُواْ
ﱁ
لِجُلُودِهِمۡ
ﱂ
لِمَ
ﱃ
شَهِدتُّمۡ
ﱄ
عَلَيۡنَاۖ
ﱅﱆ
قَالُوٓاْ
ﱇ
أَنطَقَنَا
ﱈ
ٱللَّهُ
ﱉ
ٱلَّذِيٓ
ﱊ
أَنطَقَ
ﱋ
كُلَّ
ﱌ
شَيۡءٖۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
خَلَقَكُمۡ
ﱐ
أَوَّلَ
ﱑ
مَرَّةٖ
ﱒ
وَإِلَيۡهِ
ﱓ
تُرۡجَعُونَ
ﱔ
٢١
ﱕ
Dirán a sus pieles: “¿Por qué atestiguan contra nosotros?” Les responderán: “Nos hizo hablar Dios, Quien hace hablar a todas las cosas”. Sepan que Él los creó la primera vez
1
, y que ante Él volverán
2
.
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Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.