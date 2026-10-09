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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 16
Fussílat
16
41:16
فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون ١٦
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِىٓ أَيَّامٍۢ نَّحِسَاتٍۢ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٦
فَأَرۡسَلۡنَا
ﲖ
عَلَيۡهِمۡ
ﲗ
رِيحٗا
ﲘ
صَرۡصَرٗا
ﲙ
فِيٓ
ﲚ
أَيَّامٖ
ﲛ
نَّحِسَاتٖ
ﲜ
لِّنُذِيقَهُمۡ
ﲝ
عَذَابَ
ﲞ
ٱلۡخِزۡيِ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲡ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲢﲣ
وَلَعَذَابُ
ﲤ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲥ
أَخۡزَىٰۖ
ﲦﲧ
وَهُمۡ
ﲨ
لَا
ﲩ
يُنصَرُونَ
ﲪ
١٦
ﲫ
Les envié un fortísimo viento gélido en días terribles, para hacerles sufrir el castigo humillante en esta vida; pero el castigo de la otra vida será más humillante aún, y no tendrán quién los socorra.
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