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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussílat Ayah 10
Fussílat
10
41:10
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسايلين ١٠
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۢ سَوَآءًۭ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠
وَجَعَلَ
ﲠ
فِيهَا
ﲡ
رَوَٰسِيَ
ﲢ
مِن
ﲣ
فَوۡقِهَا
ﲤ
وَبَٰرَكَ
ﲥ
فِيهَا
ﲦ
وَقَدَّرَ
ﲧ
فِيهَآ
ﲨ
أَقۡوَٰتَهَا
ﲩ
فِيٓ
ﲪ
أَرۡبَعَةِ
ﲫ
أَيَّامٖ
ﲬ
سَوَآءٗ
ﲭ
لِّلسَّآئِلِينَ
ﲮ
١٠
ﲯ
Dispuso sobre la Tierra montañas firmes, la bendijo y determinó el sustento
1
en cuatro eras completas
2
, para los que preguntan
3
.
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