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Tafsir: Az-Zúmar 39:8
Az-Zúmar
8
39:8
۞ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ٨
۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّۭ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةًۭ مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًۭا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ ٨
۞ وَإِذَا
ﲏ ﲐ
مَسَّ
ﲑ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲒ
ضُرّٞ
ﲓ
دَعَا
ﲔ
رَبَّهُۥ
ﲕ
مُنِيبًا
ﲖ
إِلَيۡهِ
ﲗ
ثُمَّ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
خَوَّلَهُۥ
ﲚ
نِعۡمَةٗ
ﲛ
مِّنۡهُ
ﲜ
نَسِيَ
ﲝ
مَا
ﲞ
كَانَ
ﲟ
يَدۡعُوٓاْ
ﲠ
إِلَيۡهِ
ﲡ
مِن
ﲢ
قَبۡلُ
ﲣ
وَجَعَلَ
ﲤ
لِلَّهِ
ﲥ
أَندَادٗا
ﲦ
لِّيُضِلَّ
ﲧ
عَن
ﲨ
سَبِيلِهِۦۚ
ﲩﲪ
قُلۡ
ﲫ
تَمَتَّعۡ
ﲬ
بِكُفۡرِكَ
ﲭ
قَلِيلًا
ﲮ
إِنَّكَ
ﲯ
مِنۡ
ﲰ
أَصۡحَٰبِ
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
٨
ﲳ
Cuando al ser humano le acontece una desgracia, invoca a su Señor y se vuelve a Él [pidiéndole que lo auxilie]; pero luego, cuando Él le concede una gracia, olvida que Lo había invocado antes e iguala a sus ídolos con Dios [dedicándoles actos de adoración y súplicas], descarriando a otros de Su sendero. Dile [a quien se comporte de esta manera]: “Disfruta por poco tiempo de tu incredulidad, pues serás de los moradores del Infierno”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na binadamu akipatwa na balaa, shida na maradhi humkumbuka Mola wake akataka nusura Yake na akamuomba, kisha Akimjibu na Akamuondolea shida yake na akampa neema Zake, huwa yuwasahau yale maombi yake aliyoyafanya kwa Mola wake alipomhitajia, na akawa atamshirikisha mwingine pamoja na Yeye, ili ampotoe mwingine amuepushe na kumuamini Mwenyezi Mungu na kumtii. Mwambie, ewe Mtume, kwa kumuonya, «Starehe na ukafiri wako muda mchache mpaka kufa kwako na kumalizika kipindi chako cha kuishi, hakika wewe ni miongoni mwa watu wa Motoni wenye kukaa milele humo.»