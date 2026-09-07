Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Az-Zúmar 39:7
Az-Zúmar
7
39:7
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
إِن
ﱪ
تَكۡفُرُواْ
ﱫ
فَإِنَّ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
غَنِيٌّ
ﱮ
عَنكُمۡۖ
ﱯﱰ
وَلَا
ﱱ
يَرۡضَىٰ
ﱲ
لِعِبَادِهِ
ﱳ
ٱلۡكُفۡرَۖ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
تَشۡكُرُواْ
ﱷ
يَرۡضَهُ
ﱸ
لَكُمۡۗ
ﱹﱺ
وَلَا
ﱻ
تَزِرُ
ﱼ
وَازِرَةٞ
ﱽ
وِزۡرَ
ﱾ
أُخۡرَىٰۚ
ﱿﲀ
ثُمَّ
ﲁ
إِلَىٰ
ﲂ
رَبِّكُم
ﲃ
مَّرۡجِعُكُمۡ
ﲄ
فَيُنَبِّئُكُم
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
تَعۡمَلُونَۚ
ﲈﲉ
إِنَّهُۥ
ﲊ
عَلِيمُۢ
ﲋ
بِذَاتِ
ﲌ
ٱلصُّدُورِ
ﲍ
٧
ﲎ
Si no creen, sepan que Dios no necesita de ustedes. No Le agrada la incredulidad de Sus siervos, pero si son agradecidos [creyendo en Su unicidad], Lo complacerán. Sepan que nadie cargará con los pecados ajenos; luego comparecerán ante su Señor y Él les informará sobre lo que hayan realizado. Él bien sabe cuanto hay en los corazones.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ
] ئهگهر ئێوه كوفر بكهن به سهرهتاو كۆتایى و جن و مرۆڤهوه ئهوا بهڕاستی خوای گهوره زۆر دهوڵهمهندو بێ پێویستهو پێویستی به عیبادهت كردنی ئێوه نیهو هیچ له موڵكى خواى گهوره كهم ناكات، بهڵام [
وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ
] وه ڕازی نابێ بهندهكانی كه كوفر بكهن و پێی خۆش نیهو فهرمانی پێ ناكات [
وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
] بهڵام ئهگهر شوكرانهبژێری خوای گهوره بكهن ئهوه خوای گهوره بهوه ڕازیهو ڕازی ئهبێ لێتان، بهڵام هیچ له موڵكى خواى گهوره زیاد ناكات. {كهس تاوانی كهس ههڵناگرێ} [
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
] وه كهس تاوانی كهس ههڵناگرێ [
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
] پاشان گهڕانهوهشتان ههر بۆ لای خوای گهورهیه له ڕۆژی قیامهت [
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
] له ڕۆژی قیامهتیشدا خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدات بهو كردهوانهی كه له دونیادا كردووتانه [
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧)
] وه به دڵنیایی خوای گهوره زۆر زانایه بهو دڵهی كه لهناو سینگدایه كه چیتان تیادا شاردۆتهوه هیچى له خواى گهوره ناشاردرێتهوه.