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Tafsir: Az-Zúmar 39:7
Az-Zúmar
7
39:7
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
إِن
ﱪ
تَكۡفُرُواْ
ﱫ
فَإِنَّ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
غَنِيٌّ
ﱮ
عَنكُمۡۖ
ﱯﱰ
وَلَا
ﱱ
يَرۡضَىٰ
ﱲ
لِعِبَادِهِ
ﱳ
ٱلۡكُفۡرَۖ
ﱴﱵ
وَإِن
ﱶ
تَشۡكُرُواْ
ﱷ
يَرۡضَهُ
ﱸ
لَكُمۡۗ
ﱹﱺ
وَلَا
ﱻ
تَزِرُ
ﱼ
وَازِرَةٞ
ﱽ
وِزۡرَ
ﱾ
أُخۡرَىٰۚ
ﱿﲀ
ثُمَّ
ﲁ
إِلَىٰ
ﲂ
رَبِّكُم
ﲃ
مَّرۡجِعُكُمۡ
ﲄ
فَيُنَبِّئُكُم
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كُنتُمۡ
ﲇ
تَعۡمَلُونَۚ
ﲈﲉ
إِنَّهُۥ
ﲊ
عَلِيمُۢ
ﲋ
بِذَاتِ
ﲌ
ٱلصُّدُورِ
ﲍ
٧
ﲎ
Si no creen, sepan que Dios no necesita de ustedes. No Le agrada la incredulidad de Sus siervos, pero si son agradecidos [creyendo en Su unicidad], Lo complacerán. Sepan que nadie cargará con los pecados ajenos; luego comparecerán ante su Señor y Él les informará sobre lo que hayan realizado. Él bien sabe cuanto hay en los corazones.
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Tafsir Muyassar
إن تكفروا -أيها الناس- بربكم ولم تؤمنوا به، ولم تتبعوا رسله، فإنه غنيٌّ عنكم، ليس بحاجة إليكم، وأنتم الفقراء إليه، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمرهم به، وإنما يرضى لهم شكر نعمه عليهم. ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم مصيركم، فيخبركم بعملكم، ويحاسبكم عليه. إنه عليم بأسرار النفوس وما تخفي الصدور.