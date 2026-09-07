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Tafsir: Az-Zúmar 39:6
Az-Zúmar
6
39:6
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالكم الله ربكم له الملك لا الاه الا هو فانى تصرفون ٦
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍۢ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًۭا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍۢ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ ثَلَـٰثٍۢ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٦
خَلَقَكُم
ﱁ
مِّن
ﱂ
نَّفۡسٖ
ﱃ
وَٰحِدَةٖ
ﱄ
ثُمَّ
ﱅ
جَعَلَ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
زَوۡجَهَا
ﱈ
وَأَنزَلَ
ﱉ
لَكُم
ﱊ
مِّنَ
ﱋ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﱌ
ثَمَٰنِيَةَ
ﱍ
أَزۡوَٰجٖۚ
ﱎﱏ
يَخۡلُقُكُمۡ
ﱐ
فِي
ﱑ
بُطُونِ
ﱒ
أُمَّهَٰتِكُمۡ
ﱓ
خَلۡقٗا
ﱔ
مِّنۢ
ﱕ
بَعۡدِ
ﱖ
خَلۡقٖ
ﱗ
فِي
ﱘ
ظُلُمَٰتٖ
ﱙ
ثَلَٰثٖۚ
ﱚﱛ
ذَٰلِكُمُ
ﱜ
ٱللَّهُ
ﱝ
رَبُّكُمۡ
ﱞ
لَهُ
ﱟ
ٱلۡمُلۡكُۖ
ﱠﱡ
لَآ
ﱢ
إِلَٰهَ
ﱣ
إِلَّا
ﱤ
هُوَۖ
ﱥﱦ
فَأَنَّىٰ
ﱧ
تُصۡرَفُونَ
ﱨ
٦
ﱩ
Él los creó a partir de un solo ser, luego de él creó a su pareja, y los agració con ocho ganados en parejas[1]. Los creó en los vientres de sus madres en períodos sucesivos y en tres tinieblas [el vientre, el útero y la placenta][2]. Él es Dios, su Señor; Él posee el dominio completo. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¿Cómo entonces dedican actos de culto a otras deidades?
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Al-Sa'di
Аллах еще раз напомнил о своем величии и всемогуществе и обратился к Своим рабам. О люди! Несмотря на вашу многочисленность и несмотря на ваше присутствие во всех уголках земли, все вы произошли от одного общего предка. Затем Аллах сотворил из мужчины женщину, дабы они нашли друг в друге покой и умиротворение. Это также свидетельствует о великой милости Господа по отношению к Его творениям. Затем Он ниспослал вам восемь особей скота, то есть сотворил их согласно ниспосланному с небес божественному предопределению для того, чтобы облагодетельствовать Своих рабов. В суре «Аль-Анам» Всевышний поведал о том, что этими особями были баран и овца, козел и коза, верблюд и верблюдица, бык и корова (см. 6:143–144). Конечно же, наряду с этими животными Аллах сотворил и многих других, однако Господь особо отметил именно эти восемь особей, потому что они приносят человеку наибольшую пользу. Более того, они являются самыми славными представителями животного мира, потому что именно их правоверные мусульмане приносят в жертву во время праздника жертвоприношения, во время паломничества и при рождении ребенка. Именно с этих животных полагается выплачивать закят, и именно этих животных выплачивают в качестве выкупа. После упоминания о сотворении прародителей всего человечества Аллах открыл Своим рабам тайну сотворения всех последующих людей. О люди! Когда вы находитесь в утробах своих матерей, вас не касается рука человека, и никто не в состоянии разглядеть вас в кромешной тьме. Вы меняете свое обличье и превращаетесь из одного творения в другое в тесных утробах своих матерей, где вас окружают три тьмы: тьма материнского живота, тьма женской матки и тьма плаценты. Таков Всевышний Аллах. Он сотворил небеса и землю, подчинил себе солнце и луну, создал вас из небытия и одарил вас скотом и многими другими благами. Он заботится о вас и управляет вами, и только Он заслуживает поклонения и обожествления. Он не нуждается в сотоварищах для того, чтобы создавать творения и заботиться о них, и не нуждается в сотоварищах для того, чтобы разделять с ними свое право на поклонение. Власть принадлежит только Ему. Нет божества, кроме Него. Но до чего же люди совращены с истинного пути!