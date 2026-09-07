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Tafsir: Az-Zúmar 39:6
Az-Zúmar
6
39:6
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذالكم الله ربكم له الملك لا الاه الا هو فانى تصرفون ٦
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍۢ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًۭا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍۢ فِى ظُلُمَـٰتٍۢ ثَلَـٰثٍۢ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ٦
خَلَقَكُم
ﱁ
مِّن
ﱂ
نَّفۡسٖ
ﱃ
وَٰحِدَةٖ
ﱄ
ثُمَّ
ﱅ
جَعَلَ
ﱆ
مِنۡهَا
ﱇ
زَوۡجَهَا
ﱈ
وَأَنزَلَ
ﱉ
لَكُم
ﱊ
مِّنَ
ﱋ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﱌ
ثَمَٰنِيَةَ
ﱍ
أَزۡوَٰجٖۚ
ﱎﱏ
يَخۡلُقُكُمۡ
ﱐ
فِي
ﱑ
بُطُونِ
ﱒ
أُمَّهَٰتِكُمۡ
ﱓ
خَلۡقٗا
ﱔ
مِّنۢ
ﱕ
بَعۡدِ
ﱖ
خَلۡقٖ
ﱗ
فِي
ﱘ
ظُلُمَٰتٖ
ﱙ
ثَلَٰثٖۚ
ﱚﱛ
ذَٰلِكُمُ
ﱜ
ٱللَّهُ
ﱝ
رَبُّكُمۡ
ﱞ
لَهُ
ﱟ
ٱلۡمُلۡكُۖ
ﱠﱡ
لَآ
ﱢ
إِلَٰهَ
ﱣ
إِلَّا
ﱤ
هُوَۖ
ﱥﱦ
فَأَنَّىٰ
ﱧ
تُصۡرَفُونَ
ﱨ
٦
ﱩ
Él los creó a partir de un solo ser, luego de él creó a su pareja, y los agració con ocho ganados en parejas[1]. Los creó en los vientres de sus madres en períodos sucesivos y en tres tinieblas [el vientre, el útero y la placenta][2]. Él es Dios, su Señor; Él posee el dominio completo. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¿Cómo entonces dedican actos de culto a otras deidades?
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﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَ ٰحِدَةࣲ﴾ أَيْ آدَم ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا﴾ حَوَّاء ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ﴾ الإبل والبقر والغنم والضأن وَالْمَعْز ﴿ثَمَـٰنِیَةَ أَزۡوَ ٰجࣲۚ﴾ مِنْ كُلٍّ زَوْجَانِ ذَكَر وَأُنْثَى كَمَا بَيَّنَ فِي سُورَة الْأَنْعَام ﴿یَخۡلُقُكُمۡ فِی بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمۡ خَلۡقࣰا مِّنۢ بَعۡدِ خَلۡقࣲ﴾ أَيْ نُطَفًا ثُمَّ عُلَقًا ثُمَّ مُضَغًا ﴿فِی ظُلُمَـٰتࣲ ثَلَـٰثࣲۚ﴾ هِيَ ظُلْمَة الْبَطْن وَظُلْمَة الرَّحِم وَظُلْمَة الْمَشِيمَة ﴿ذَ ٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۖ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ ٦﴾ عَنْ عِبَادَته إلَى عِبَادَة غَيْره