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Tafsir: Az-Zúmar 39:5
Az-Zúmar
5
39:5
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٥
خَلَقَ
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲯ
بِٱلۡحَقِّۖ
ﲰﲱ
يُكَوِّرُ
ﲲ
ٱلَّيۡلَ
ﲳ
عَلَى
ﲴ
ٱلنَّهَارِ
ﲵ
وَيُكَوِّرُ
ﲶ
ٱلنَّهَارَ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱلَّيۡلِۖ
ﲹﲺ
وَسَخَّرَ
ﲻ
ٱلشَّمۡسَ
ﲼ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﲽﲾ
كُلّٞ
ﲿ
يَجۡرِي
ﳀ
لِأَجَلٖ
ﳁ
مُّسَمًّىۗ
ﳂﳃ
أَلَا
ﳄ
هُوَ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳆ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﳇ
٥
ﳈ
Creó los cielos y la Tierra con un fin justo y verdadero. Él enrolla [envuelve] la noche en el día, y envuelve el día en la noche[1], y sometió al Sol y a la Luna haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado. ¿Acaso Él no es el Poderoso, el Perdonador?
1
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[
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
] خوای گهوره ئاسمانهكان و زهویهكانی دروست كردووه به حهق، بێهودهو بێ حیكمهت دروستی نهكردووه [
يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
] شهو به دوای ڕۆژدا ئههێنێت و به تاریكی شهو ڕۆژ دائهپۆشێ، وه به ڕووناكی ڕۆژ شهو دائهپۆشێت و بهخێرایی به دوای یهكدا دێن {خۆرو مانگ جێگیر نین و دهجولێن} [
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
] وه خۆرو مانگی ژێربار كردووه بۆ بهرژهوهندى ئێوه [
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى
] ههر یهكێك لهمانه ئهڕۆن بۆ كاتی دیاریكراوی خۆیان كه كۆتایی هاتنی دونیایه، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه خۆرو مانگ جێگیر نین و دهجولێنهوه) [
أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٥)
] بزانن ههر خوای گهورهیه زۆر به عیززهت و لێخۆشبووه.