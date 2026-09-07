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Tafsir: Az-Zúmar 39:5
Az-Zúmar
5
39:5
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٥
خَلَقَ
ﲭ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲮ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲯ
بِٱلۡحَقِّۖ
ﲰﲱ
يُكَوِّرُ
ﲲ
ٱلَّيۡلَ
ﲳ
عَلَى
ﲴ
ٱلنَّهَارِ
ﲵ
وَيُكَوِّرُ
ﲶ
ٱلنَّهَارَ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱلَّيۡلِۖ
ﲹﲺ
وَسَخَّرَ
ﲻ
ٱلشَّمۡسَ
ﲼ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﲽﲾ
كُلّٞ
ﲿ
يَجۡرِي
ﳀ
لِأَجَلٖ
ﳁ
مُّسَمًّىۗ
ﳂﳃ
أَلَا
ﳄ
هُوَ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳆ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﳇ
٥
ﳈ
Creó los cielos y la Tierra con un fin justo y verdadero. Él enrolla [envuelve] la noche en el día, y envuelve el día en la noche[1], y sometió al Sol y a la Luna haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado. ¿Acaso Él no es el Poderoso, el Perdonador?
1
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : خلق السماوات والأرض بالحق أي هو القادر على الكمال المستغني عن الصاحبة والولد ، ومن كان هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة لا أنه يشرك به . ونبه بهذا على أن يتعبد العباد بما شاء ، وقد فعل . قوله تعالى : يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قال الضحاك : أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا . وهذا على معنى التكوير في اللغة ، وهو طرح الشيء بعضه على بعض ، يقال كور المتاع أي : ألقى بعضه على بعض ، ومنه كور العمامة . وقد روي عن ابن عباس هذا في معنى الآية . قال : ما نقص من الليل دخل في النهار ، وما نقص من النهار دخل في الليل . وهو معنى قوله تعالى : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل [ ص: 210 ] وقيل : تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه ، ويغشي النهار على الليل فيذهب ظلمته ، وهذا قول قتادة . وهو معنى قوله تعالى : يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا .وسخر الشمس والقمر أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد . كل يجري لأجل مسمى أي في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة حين تنفطر السماء وتنتثر الكواكب . وقيل : الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغروبها وطلوعها . قال الكلبي : يسيران إلى أقصى منازلهما ، ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا يجاوزانه . وقد تقدم بيان هذا في سورة [ يس ] .ألا هو العزيز الغفار " ألا " تنبيه أي : تنبهوا فإني أنا " العزيز " الغالب " الغفار " الساتر لذنوب خلقه برحمته .