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Tafsir: Az-Zúmar 39:4
Az-Zúmar
4
39:4
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَّوۡ
ﲚ
أَرَادَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَتَّخِذَ
ﲞ
وَلَدٗا
ﲟ
لَّٱصۡطَفَىٰ
ﲠ
مِمَّا
ﲡ
يَخۡلُقُ
ﲢ
مَا
ﲣ
يَشَآءُۚ
ﲤﲥ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲦﲧ
هُوَ
ﲨ
ٱللَّهُ
ﲩ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﲪ
ٱلۡقَهَّارُ
ﲫ
٤
ﲬ
Si Dios hubiera querido tomar a alguien como hijo, hubiera elegido a quien quisiera de entre Su creación[1]. ¡Glorificado sea![2] Él es Dios, el Único, el Victorioso.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.