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Tafsir: Az-Zúmar 39:4
Az-Zúmar
4
39:4
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَّوۡ
ﲚ
أَرَادَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَتَّخِذَ
ﲞ
وَلَدٗا
ﲟ
لَّٱصۡطَفَىٰ
ﲠ
مِمَّا
ﲡ
يَخۡلُقُ
ﲢ
مَا
ﲣ
يَشَآءُۚ
ﲤﲥ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲦﲧ
هُوَ
ﲨ
ٱللَّهُ
ﲩ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﲪ
ٱلۡقَهَّارُ
ﲫ
٤
ﲬ
Si Dios hubiera querido tomar a alguien como hijo, hubiera elegido a quien quisiera de entre Su creación[1]. ¡Glorificado sea![2] Él es Dios, el Único, el Victorioso.
1
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Al-Sa'di
Глупцы и невежды полагают, что у Аллаха есть дети. Если бы Он захотел иметь детей, то не стал бы искать для Себя супругу, а избрал бы лучшее из Своих творений и нарек бы его Своим сыном. Однако предположения многобожников порочны и лживы, и поэтому Всевышний Господь возвестил о том, что Он не имеет ничего общего с тем, что говорят о Нем многобожники и еретики. Он обладает самыми прекрасными именами. Он - Единственный и Всемогущий. Ему одному присуща божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества и похвальные деяния. Ему нет равных и подобных, а если бы у Него был ребенок, то он был бы похож на Него. Это совершенно несовместимо с единобожием, ведь часть божественного тоже обладает божественными качествами. Кроме того, только Аллах является Могущественным Властелином, Которому подвластны земной и вышний миры. Если бы у Него был ребенок, то Его абсолютная власть была бы поколеблена, потому что сын не может быть рабом своего отца. Более того, между ними бы существовали родственные связи и фамильярные отношения. Существование одного Господа Бога и Его могущество неразрывно связаны друг с другом, потому что Единственный Властелин всегда является Всемогущим, а Всемогущий Властелин всегда должен быть Единственным. Эта концепция самым совершенным образом опровергает многобожие.