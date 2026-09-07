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Tafsir: Az-Zúmar 39:4
Az-Zúmar
4
39:4
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَّوۡ
ﲚ
أَرَادَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَتَّخِذَ
ﲞ
وَلَدٗا
ﲟ
لَّٱصۡطَفَىٰ
ﲠ
مِمَّا
ﲡ
يَخۡلُقُ
ﲢ
مَا
ﲣ
يَشَآءُۚ
ﲤﲥ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲦﲧ
هُوَ
ﲨ
ٱللَّهُ
ﲩ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﲪ
ٱلۡقَهَّارُ
ﲫ
٤
ﲬ
Si Dios hubiera querido tomar a alguien como hijo, hubiera elegido a quien quisiera de entre Su creación[1]. ¡Glorificado sea![2] Él es Dios, el Único, el Victorioso.
1
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﴿لَّوۡ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن یَتَّخِذَ وَلَدࣰا﴾ كَمَا قَالُوا {ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَلَدࣰا} ﴿لَّٱصۡطَفَىٰ مِمَّا یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ﴾ وَاِتَّخَذَهُ وَلَدًا غَيْر مَنْ قَالُوا من الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن اللَّه ﴿سُبۡحَـٰنَهُۥۖ﴾ تَنْزِيهًا لَهُ عَنْ اتِّخَاذ الْوَلَد ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡوَ ٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٤﴾ لخلقه