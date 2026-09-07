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Tafsir: Az-Zúmar 39:3
Az-Zúmar
3
39:3
الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ٣
أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌۭ كَفَّارٌۭ ٣
أَلَا
ﱶ
لِلَّهِ
ﱷ
ٱلدِّينُ
ﱸ
ٱلۡخَالِصُۚ
ﱹﱺ
وَٱلَّذِينَ
ﱻ
ٱتَّخَذُواْ
ﱼ
مِن
ﱽ
دُونِهِۦٓ
ﱾ
أَوۡلِيَآءَ
ﱿ
مَا
ﲀ
نَعۡبُدُهُمۡ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
لِيُقَرِّبُونَآ
ﲃ
إِلَى
ﲄ
ٱللَّهِ
ﲅ
زُلۡفَىٰٓ
ﲆ
إِنَّ
ﲇ
ٱللَّهَ
ﲈ
يَحۡكُمُ
ﲉ
بَيۡنَهُمۡ
ﲊ
فِي
ﲋ
مَا
ﲌ
هُمۡ
ﲍ
فِيهِ
ﲎ
يَخۡتَلِفُونَۗ
ﲏﲐ
إِنَّ
ﲑ
ٱللَّهَ
ﲒ
لَا
ﲓ
يَهۡدِي
ﲔ
مَنۡ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
كَٰذِبٞ
ﲗ
كَفَّارٞ
ﲘ
٣
ﲙ
¿Acaso no se le debe rendir culto sincero a Dios? Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él, dicen: “Solo los adoramos para que nos acerquen a Dios [e intercedan por nosotros]”[1]. Dios juzgará entre ellos [y los creyentes] acerca de lo que discrepan[2]. Dios no guía a quien es mentiroso y niega la verdad.
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