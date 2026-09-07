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Tafsir: Az-Zúmar 39:29
Az-Zúmar
29
39:29
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
ﲺ
ٱللَّهُ
ﲻ
مَثَلٗا
ﲼ
رَّجُلٗا
ﲽ
فِيهِ
ﲾ
شُرَكَآءُ
ﲿ
مُتَشَٰكِسُونَ
ﳀ
وَرَجُلٗا
ﳁ
سَلَمٗا
ﳂ
لِّرَجُلٍ
ﳃ
هَلۡ
ﳄ
يَسۡتَوِيَانِ
ﳅ
مَثَلًاۚ
ﳆﳇ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳈ
لِلَّهِۚ
ﳉﳊ
بَلۡ
ﳋ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳌ
لَا
ﳍ
يَعۡلَمُونَ
ﳎ
٢٩
ﳏ
Dios da un ejemplo sobre [la idolatría:] ¿Acaso son iguales un hombre que tiene muchos amos asociados que discrepan entre sí, y un hombre al servicio de un solo amo? ¡Alabado sea Dios! [No se equiparan] Pero la mayoría de los seres humanos lo ignoran.
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{نمونهى هاوبهشبڕیاردهران} [
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ
] خوای گهوره نموونهی مرۆڤی موشریك ئههێنێتهوه به نموونهی پیاوێك كه كۆمهڵێك خاوهنی ههیه كه ههموویان شهریكن لهم پیاوهی ژێردهست و كۆیلهیان، وه خاوهنهكان لهگهڵ یهكدا ناكۆكن، وه ههڵسوكهوت و مامهڵهشیان لهگهڵ كۆیلهكهدا قورس و خراپ و سهخته، ئهمه نمونهى مرۆڤى هاوبهشبڕیاردهره كه چهند خوایهك دهپهرستێت و خۆى كردووه به بهندهى چهند خوایهك [
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
] وه پیاوێكی تریش یهك خاوهنێكی ههیهو خۆی تهسلیمی یهك كهسێك كردووه كه لهگهڵیدا باشهو ئهزانێ بهچی ڕازی ئهبێ و جێبهجێی ئهكات، ئهمه نمونهى مرۆڤی یهكخواپهرسته كه به تاك و تهنها خواى گهوره دهپهرستێت و دهزانێت بهچى رازیهو جێبهجێى دهكات و ئهنجامى دهدات و رهزامهندى بهدهست دێنێت [
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
] ئایا ئهم دوو كهسه یهكسانن؟ بێگومان یهكسان نین [
الْحَمْدُ لِلَّهِ
] حهمدو سهناو ستایش بۆ خوای گهوره كه چۆن دینهكهی ڕوون ئهكاتهوه بۆ خهڵكی و بهڵگهیان بهسهردا جێبهجێ دهكات [
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩)
] بهڵام زۆربهی خهڵكی نهزانن بۆیه هاوبهش بۆ خواى گهوره بڕیار دهدهن.