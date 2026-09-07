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Tafsir: Az-Zúmar 39:29
Az-Zúmar
29
39:29
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
ﲺ
ٱللَّهُ
ﲻ
مَثَلٗا
ﲼ
رَّجُلٗا
ﲽ
فِيهِ
ﲾ
شُرَكَآءُ
ﲿ
مُتَشَٰكِسُونَ
ﳀ
وَرَجُلٗا
ﳁ
سَلَمٗا
ﳂ
لِّرَجُلٍ
ﳃ
هَلۡ
ﳄ
يَسۡتَوِيَانِ
ﳅ
مَثَلًاۚ
ﳆﳇ
ٱلۡحَمۡدُ
ﳈ
لِلَّهِۚ
ﳉﳊ
بَلۡ
ﳋ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳌ
لَا
ﳍ
يَعۡلَمُونَ
ﳎ
٢٩
ﳏ
Dios da un ejemplo sobre [la idolatría:] ¿Acaso son iguales un hombre que tiene muchos amos asociados que discrepan entre sí, y un hombre al servicio de un solo amo? ¡Alabado sea Dios! [No se equiparan] Pero la mayoría de los seres humanos lo ignoran.
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ضرب الله مثلا عبدًا مملوكًا لشركاء متنازعين، فهو حيران في إرضائهم، وعبدًا خالصًا لمالك واحد يعرف مراده وما يرضيه، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، كذلك المشرك هو في حَيْرة وشك، والمؤمن في راحة واطمئنان. فالثناء الكامل التام لله وحده، بل المشركون لا يعلمون الحق فيتبعونه.