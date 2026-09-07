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Tafsir: Az-Zúmar 39:28
Az-Zúmar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
ﲲ
عَرَبِيًّا
ﲳ
غَيۡرَ
ﲴ
ذِي
ﲵ
عِوَجٖ
ﲶ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲷ
يَتَّقُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
Este Corán ha sido revelado en idioma árabe y está libre de contradicciones, para que tengan temor de Dios.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।