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Tafsir: Az-Zúmar 39:28
Az-Zúmar
28
39:28
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
ﲲ
عَرَبِيًّا
ﲳ
غَيۡرَ
ﲴ
ذِي
ﲵ
عِوَجٖ
ﲶ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲷ
يَتَّقُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
Este Corán ha sido revelado en idioma árabe y está libre de contradicciones, para que tengan temor de Dios.
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Tafseer Jalalayn
﴿قُرۡءَانًا عَرَبِیًّا﴾ حَال مُؤَكِّدَة ﴿غَیۡرَ ذِی عِوَجࣲ﴾ أَيْ لَبْس وَاخْتِلَاف ﴿لَّعَلَّهُمۡ یَتَّقُونَ ٢٨﴾ الْكُفْر