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Tafsir: Az-Zúmar 39:27
Az-Zúmar
27
39:27
ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٧
وَلَقَدۡ
ﲦ
ضَرَبۡنَا
ﲧ
لِلنَّاسِ
ﲨ
فِي
ﲩ
هَٰذَا
ﲪ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲫ
مِن
ﲬ
كُلِّ
ﲭ
مَثَلٖ
ﲮ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲯ
يَتَذَكَّرُونَ
ﲰ
٢٧
ﲱ
He expuesto en el Corán toda clase de ejemplos para que reflexionen.
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Lecciones
Reflexiones.
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧)
] وه به دڵنیایى لهم قورئانه پیرۆزهدا ههموو نموونهیهكمان بۆ خهڵكی هێناوهتهوه تا تێبگهن و بیر بكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهربگرن.