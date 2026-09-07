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Tafsir: Az-Zúmar 39:26
Az-Zúmar
26
39:26
فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
ٱلۡخِزۡيَ
ﲙ
فِي
ﲚ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲛ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲜﲝ
وَلَعَذَابُ
ﲞ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲟ
أَكۡبَرُۚ
ﲠﲡ
لَوۡ
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَعۡلَمُونَ
ﲤ
٢٦
ﲥ
Dios los hizo sufrir la humillación en la vida mundanal, y el castigo de la otra vida será mayor; si lo supieran.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 39:25 hasta 39:26
كذَّب الذين مِن قبل قومك -أيها الرسول- رسلهم، فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه، فأذاق الله الأمم المكذبة العذاب والهوان في الدنيا، وأعد لهم عذابًا أشد وأشق في الآخرة، لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حلَّ بهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتَّعظوا.