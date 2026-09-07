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Tafsir: Az-Zúmar 39:26
Az-Zúmar
26
39:26
فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٢٦
فَأَذَاقَهُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
ٱلۡخِزۡيَ
ﲙ
فِي
ﲚ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲛ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲜﲝ
وَلَعَذَابُ
ﲞ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲟ
أَكۡبَرُۚ
ﲠﲡ
لَوۡ
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَعۡلَمُونَ
ﲤ
٢٦
ﲥ
Dios los hizo sufrir la humillación en la vida mundanal, y el castigo de la otra vida será mayor; si lo supieran.
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﴿فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلۡخِزۡیَ﴾ الذُّلّ وَالْهَوَان مِنْ الْمَسْخ وَالْقَتْل وَغَيْره ﴿فِی ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَاۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُوا۟﴾ أَيْ الْمُكَذِّبُونَ ﴿یَعۡلَمُونَ ٢٦﴾ عَذَابهَا ما كذبوا