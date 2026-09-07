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Tafsir: Az-Zúmar 39:25
Az-Zúmar
25
39:25
كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٥
كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٥
كَذَّبَ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
مِن
ﲎ
قَبۡلِهِمۡ
ﲏ
فَأَتَىٰهُمُ
ﲐ
ٱلۡعَذَابُ
ﲑ
مِنۡ
ﲒ
حَيۡثُ
ﲓ
لَا
ﲔ
يَشۡعُرُونَ
ﲕ
٢٥
ﲖ
Otras personas en la antigüedad desmintieron [a los Mensajeros], pero fueron sorprendidos por el castigo desde donde menos lo esperaban.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wale waliokuwa kabla ya watu wako, ewe Mtume, waliwakanusha Mitume wao, hivyo basi adhabu ikawajia kwa namna ambayo hawakuhisi kuja kwake.