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Tafsir: Az-Zúmar 39:24
Az-Zúmar
24
39:24
افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤
أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٤
أَفَمَن
ﱽ
يَتَّقِي
ﱾ
بِوَجۡهِهِۦ
ﱿ
سُوٓءَ
ﲀ
ٱلۡعَذَابِ
ﲁ
يَوۡمَ
ﲂ
ٱلۡقِيَٰمَةِۚ
ﲃﲄ
وَقِيلَ
ﲅ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﲆ
ذُوقُواْ
ﲇ
مَا
ﲈ
كُنتُمۡ
ﲉ
تَكۡسِبُونَ
ﲊ
٢٤
ﲋ
¿Acaso aquel que se resguarda del terrible castigo del Día de la Resurrección [se equipara con quien se siente seguro contra él]? A los que cometieron injusticias se les dirá [el Día del Juicio]: “Sufran [el castigo por] lo que obraron”.
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Al-Sa'di
Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уверовать до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевышний поведал о том, что в Судный день грешники будут лицом защищаться от наказания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной частью человеческого тела, и поэтому малейшее наказание будет приносить мученикам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары другой частью тела, потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании и тем самым несправедливо обошлись с собственными душами, будет сказано: «Вкусите то, что вы приобретали!» Это - слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих.