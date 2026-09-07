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Tafsir: Az-Zúmar 39:24
Az-Zúmar
24
39:24
افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤
أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٤
أَفَمَن
ﱽ
يَتَّقِي
ﱾ
بِوَجۡهِهِۦ
ﱿ
سُوٓءَ
ﲀ
ٱلۡعَذَابِ
ﲁ
يَوۡمَ
ﲂ
ٱلۡقِيَٰمَةِۚ
ﲃﲄ
وَقِيلَ
ﲅ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﲆ
ذُوقُواْ
ﲇ
مَا
ﲈ
كُنتُمۡ
ﲉ
تَكۡسِبُونَ
ﲊ
٢٤
ﲋ
¿Acaso aquel que se resguarda del terrible castigo del Día de la Resurrección [se equipara con quien se siente seguro contra él]? A los que cometieron injusticias se les dirá [el Día del Juicio]: “Sufran [el castigo por] lo que obraron”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je, Yule atakayetupwa Motoni akiwa amefungwa, akawa hawezi kujikinga na Moto isipokuwa kwa uso wake, kwa ukafiri wake na upotevu wake, ni bora au ni yule anayestarehe Peponi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Amemuongoa? Na madhalimu Siku hiyo wataambiwa, «Onjeni madhara ya yale mliokuwa mkiyachuma duniani ya kumuasi Mwenyezi Mungu.