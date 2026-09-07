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Tafsir: Az-Zúmar 39:24
Az-Zúmar
24
39:24
افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤
أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٤
أَفَمَن
ﱽ
يَتَّقِي
ﱾ
بِوَجۡهِهِۦ
ﱿ
سُوٓءَ
ﲀ
ٱلۡعَذَابِ
ﲁ
يَوۡمَ
ﲂ
ٱلۡقِيَٰمَةِۚ
ﲃﲄ
وَقِيلَ
ﲅ
لِلظَّٰلِمِينَ
ﲆ
ذُوقُواْ
ﲇ
مَا
ﲈ
كُنتُمۡ
ﲉ
تَكۡسِبُونَ
ﲊ
٢٤
ﲋ
¿Acaso aquel que se resguarda del terrible castigo del Día de la Resurrección [se equipara con quien se siente seguro contra él]? A los que cometieron injusticias se les dirá [el Día del Juicio]: “Sufran [el castigo por] lo que obraron”.
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السعدي Al-Sa'di
أي:
أفيستوي هذا الذي هداه اللّه، ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته، كمن كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة، فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء، وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه، فهو يتقي فيه سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه،
{ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ }
أنفسهم، بالكفر والمعاصي،
توبيخا وتقريعا:
{ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ }
.