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Tafsir: Az-Zúmar 39:23
Az-Zúmar
23
39:23
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذالك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ٢٣
ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًۭا مُّتَشَـٰبِهًۭا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ٢٣
ٱللَّهُ
ﱘ
نَزَّلَ
ﱙ
أَحۡسَنَ
ﱚ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱛ
كِتَٰبٗا
ﱜ
مُّتَشَٰبِهٗا
ﱝ
مَّثَانِيَ
ﱞ
تَقۡشَعِرُّ
ﱟ
مِنۡهُ
ﱠ
جُلُودُ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَخۡشَوۡنَ
ﱣ
رَبَّهُمۡ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
تَلِينُ
ﱦ
جُلُودُهُمۡ
ﱧ
وَقُلُوبُهُمۡ
ﱨ
إِلَىٰ
ﱩ
ذِكۡرِ
ﱪ
ٱللَّهِۚ
ﱫﱬ
ذَٰلِكَ
ﱭ
هُدَى
ﱮ
ٱللَّهِ
ﱯ
يَهۡدِي
ﱰ
بِهِۦ
ﱱ
مَن
ﱲ
يَشَآءُۚ
ﱳﱴ
وَمَن
ﱵ
يُضۡلِلِ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
فَمَا
ﱸ
لَهُۥ
ﱹ
مِنۡ
ﱺ
هَادٍ
ﱻ
٢٣
ﱼ
Dios ha revelado el mejor de los Mensajes, que es un Libro armonioso [sin contradicciones] que reitera [las enseñanzas]. Su recitación hace erizar la piel de quienes tienen temor de su Señor. [Los creyentes] cuando recuerdan a Dios, su piel y sus corazones se apaciguan. Ésta es la guía de Dios, con la que Él encamina a quien quiere; pero sepan que para quien Dios decreta el desvío, no habrá nadie que lo pueda guiar.
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Al-Sa'di
Аллах упомянул о Своем последнем откровении - наилучшем из всех существующих и когда-либо существовавших повествований. Несомненно, самой лучшей речью является речь Аллаха, а самым лучшим Писанием - Священный Коран. Следовательно, коранические откровения должны быть самыми ясными и красноречивыми, а их смысл - самым славным. Наилучшее повествование, которое отличается прекрасным слогом и великим смыслом, не должно содержать даже самых незначительных противоречий. Именно это качество присуще Священному Корану, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что его аяты сходны по смыслу и форме. Если человек задумается над их божественным смыслом, то ему непременно откроются совершенство и безупречность Корана. Конечно, смысл некоторых откровений вначале будет неясен, но это не помешает ему осознать, что Священный Коран ниспослан Мудрым и Всеведущим Аллахом. Арабское слово муташабих переводится не только как ‘сходный’, ‘похожий’, но и как ‘иносказательный’. Здесь уместно вспомнить, что Всевышний Аллах сказал: «Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными» (3:7). Иносказательные аяты нуждаются в толковании, и многие люди не способны сразу уяснить для себя их истинное значение. Тем не менее, любые неясности исчезают, когда они обращаются за толкованием иносказательных аятов к ясно изложенным аятам. Именно поэтому Аллах подчеркнул, что лишь часть Корана носит иносказательный характер. В этой суре слово муташабих имеет иной смысл, и на этот раз Аллах охарактеризовал этим эпитетом весь Священный Коран. Однако, как мы уже сказали, речь здесь идет о том, что коранические откровения являются прекрасными и похожими по форме и содержанию. Затем Господь поведал о том, что аяты Корана повторяются. Повторяются сказания и религиозные предписания, обещания о вознаграждении и предупреждения о наказании, напоминания о качествах праведников и злодеев, а также об именах и качествах Аллаха. Все это также свидетельствует о величии и великолепии последнего Небесного Писания. Всевышний прекрасно знал о том, как сильно люди нуждаются в его мудрых аятах, которые способны облагораживать человеческую душу и пробуждать в ней высокие нравственные качества. Человеческие сердца нуждаются в них так же, как деревья нуждаются в живительной влаге. Если дерево долгое время не поливать водой, то оно начнет увядать и даже может погибнуть. Если же его периодически поливать, то оно будет приносить много полезных плодов. Человеческие сердца также нуждаются в частом напоминании об истинном смысле божественного откровения. Если бы одна и та же мысль не повторялась в Священном Коране несколько раз, то человек не придал бы ей должного внимания, а это значит, что божественное назидание не принесло бы желаемого результата. В этом и кроется смысл того, что коранические аяты часто повторяются. Я тоже решил воспользоваться этим мудрым стилем и положил его в основу своего толкования. Несмотря на частые повторения, между кораническими аятами нет никаких противоречий. Более того, каждый из повторяющихся аятов имеет свой особый смысл, который отличается от смысла других аятов с похожим значением. Конечно, некоторые из повторяющихся аятов могут быть более понятны и полезны при тех или иных обстоятельствах, но это отнюдь не означает, что читатель должен ограничиться размышлениями лишь над частью Священного Корана, ведь размышления над другими аятами тоже принесут ему великую пользу. Затем Всевышний сообщил о том, что Священный Коран производит сильное впечатление на каждого обладающего разумом правоверного. Когда они читают устрашающие аяты о наказании и возмездии, у них по коже проходит дрожь. Но стоит им прочесть аяты о милости Господа и щедром вознаграждении, как дрожь проходит, и их сердца смягчаются от поминания Аллаха. Они пребывают в таком состоянии на протяжении всего чтения Корана, потому что Всевышний Аллах то призывает Своих рабов совершать добрые дела, то устрашает их для того, чтобы отдалить их от грехов и злодеяний. Таков прямой путь Аллаха. Эти слова означают, что сильное впечатление от коранических откровений является знамением Аллаха, Который наставляет Своих рабов на прямой путь. Это - одна из многочисленных милостей и добродетелей Господа. Вот так Всевышний Аллах наставляет на прямой путь того из Своих рабов, кого пожелает. Это - одно из толкований этих слов. Согласно другому толкованию, речь идет о Священном Коране, который является единственным путем, ведущим к Аллаху. Он помогает пройти этим путем только тем, кто имеет чистые намерения. Это толкование созвучно со словами Всевышнего: «Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь» (5:16). Кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь, потому что только божественное руководство помогает человеку встать на прямой путь. А свет этого руководства изливается только тем, кто принимает писание Аллаха целиком. Если же человек отказывается уверовать и повиноваться Корану, то он лишается верного наставления и обрекает себя на явное заблуждение и жалкое существование.