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Tafsir: Az-Zúmar 39:22
Az-Zúmar
22
39:22
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولايك في ضلال مبين ٢٢
أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٢٢
أَفَمَن
ﱁ
شَرَحَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
صَدۡرَهُۥ
ﱄ
لِلۡإِسۡلَٰمِ
ﱅ
فَهُوَ
ﱆ
عَلَىٰ
ﱇ
نُورٖ
ﱈ
مِّن
ﱉ
رَّبِّهِۦۚ
ﱊﱋ
فَوَيۡلٞ
ﱌ
لِّلۡقَٰسِيَةِ
ﱍ
قُلُوبُهُم
ﱎ
مِّن
ﱏ
ذِكۡرِ
ﱐ
ٱللَّهِۚ
ﱑﱒ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱓ
فِي
ﱔ
ضَلَٰلٖ
ﱕ
مُّبِينٍ
ﱖ
٢٢
ﱗ
¿Acaso se puede comparar a aquel a quien Dios abrió su corazón al Islam y está colmado por la luz de su Señor [con quien se niega a creer]? ¡Cuán desdichados son quienes tienen el corazón endurecido al Mensaje de Dios! Ellos están en un desvío evidente.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je, yule ambaye Mwenyezi Mungu Amemkunjua kifua chake, akabahatika kuukubali Uislamu, kuufuata na kuuamini, akawa yuko kwenye uwazi wa jambo lake na uongofu kutoka kwa Mola wake, je ni kama yule ambaye hayuko hivyo? Hao wawili hawalingani. Basi ole wao na maangamivu wale ambao nyoyo zao zilikuwa ngumu na zikajiepusha na utajo wa Mwenyezi Mungu. Hao wako kwenye upotevu ulio kando na haki waziwazi.