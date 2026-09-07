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Tafsir: Az-Zúmar 39:22
Az-Zúmar
22
39:22
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولايك في ضلال مبين ٢٢
أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٢٢
أَفَمَن
ﱁ
شَرَحَ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
صَدۡرَهُۥ
ﱄ
لِلۡإِسۡلَٰمِ
ﱅ
فَهُوَ
ﱆ
عَلَىٰ
ﱇ
نُورٖ
ﱈ
مِّن
ﱉ
رَّبِّهِۦۚ
ﱊﱋ
فَوَيۡلٞ
ﱌ
لِّلۡقَٰسِيَةِ
ﱍ
قُلُوبُهُم
ﱎ
مِّن
ﱏ
ذِكۡرِ
ﱐ
ٱللَّهِۚ
ﱑﱒ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱓ
فِي
ﱔ
ضَلَٰلٖ
ﱕ
مُّبِينٍ
ﱖ
٢٢
ﱗ
¿Acaso se puede comparar a aquel a quien Dios abrió su corazón al Islam y está colmado por la luz de su Señor [con quien se niega a creer]? ¡Cuán desdichados son quienes tienen el corazón endurecido al Mensaje de Dios! Ellos están en un desvío evidente.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
أفيستوي من شرح اللّه صدره للإسلام، فاتسع لتلقي أحكام اللّه والعمل بها، منشرحا قرير العين، على بصيرة من أمره،
وهو المراد بقوله:
{ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ }
كمن ليس كذلك،
بدليل قوله:
{ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ }
أي: لا تلين لكتابه، ولا تتذكر آياته، ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد، والشر الكبير.
{ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ }
وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الإقبال عليه، وقسا قلبه عن ذكره، وأقبل على كل ما يضره؟\"