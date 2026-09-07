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Tafsir: Az-Zúmar 39:21
Az-Zúmar
21
39:21
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذالك لذكرى لاولي الالباب ٢١
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّۭا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢١
أَلَمۡ
ﳊ
تَرَ
ﳋ
أَنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
أَنزَلَ
ﳎ
مِنَ
ﳏ
ٱلسَّمَآءِ
ﳐ
مَآءٗ
ﳑ
فَسَلَكَهُۥ
ﳒ
يَنَٰبِيعَ
ﳓ
فِي
ﳔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳕ
ثُمَّ
ﳖ
يُخۡرِجُ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
زَرۡعٗا
ﳙ
مُّخۡتَلِفًا
ﳚ
أَلۡوَٰنُهُۥ
ﳛ
ثُمَّ
ﳜ
يَهِيجُ
ﳝ
فَتَرَىٰهُ
ﳞ
مُصۡفَرّٗا
ﳟ
ثُمَّ
ﳠ
يَجۡعَلُهُۥ
ﳡ
حُطَٰمًاۚ
ﳢﳣ
إِنَّ
ﳤ
فِي
ﳥ
ذَٰلِكَ
ﳦ
لَذِكۡرَىٰ
ﳧ
لِأُوْلِي
ﳨ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﳩ
٢١
ﳪ
¿Acaso no ves que Dios hace descender el agua del cielo, y luego hace que surja como manantiales en la tierra, y hace brotar con ella cultivos de diversos colores que se secan y puedes ver que se tornan amarillentos y finalmente se convierten en heno? En eso hay un motivo de reflexión para los dotados de entendimiento.
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ألم تر -أيها الرسول- أن الله أنزل من السحاب مطرًا فأدخله في الأرض، وجعله عيونًا نابعة ومياهًا جارية، ثم يُخْرج بهذا الماء زرعًا مختلفًا ألوانه وأنواعه، ثم ييبس بعد خضرته ونضارته، فتراه مصفرًا لونه، ثم يجعله حطامًا متكسِّرًا متفتتًا؟ إن في فِعْل الله ذلك لَذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة.