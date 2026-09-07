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Tafsir: Az-Zúmar 39:20
Az-Zúmar
20
39:20
لاكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ٢٠
لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌۭ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌۭ مَّبْنِيَّةٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٢٠
لَٰكِنِ
ﲴ
ٱلَّذِينَ
ﲵ
ٱتَّقَوۡاْ
ﲶ
رَبَّهُمۡ
ﲷ
لَهُمۡ
ﲸ
غُرَفٞ
ﲹ
مِّن
ﲺ
فَوۡقِهَا
ﲻ
غُرَفٞ
ﲼ
مَّبۡنِيَّةٞ
ﲽ
تَجۡرِي
ﲾ
مِن
ﲿ
تَحۡتِهَا
ﳀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﳁﳂ
وَعۡدَ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
لَا
ﳅ
يُخۡلِفُ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
ٱلۡمِيعَادَ
ﳈ
٢٠
ﳉ
Pero quienes hayan tenido temor de su Señor, morarán en la otra vida en habitaciones elevadas, y sobre ellos habrá otras habitaciones [donde estarán quienes hayan alcanzado grados más elevados], todas construidas de oro y plata, [en jardines] donde correrán ríos. Ésta es la promesa de Dios, y Dios no falta a Su promesa.
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﴿لَـٰكِنِ ٱلَّذِینَ ٱتَّقَوۡا۟ رَبَّهُمۡ﴾ بِأَنْ أَطَاعُوهُ ﴿لَهُمۡ غُرَفࣱ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفࣱ مَّبۡنِیَّةࣱ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُۖ﴾ أَيْ مِنْ تَحْت الْغُرَف الْفَوْقَانِيَّة وَالتَّحْتَانِيَّة ﴿وَعۡدَ ٱللَّهِ﴾ مَنْصُوب بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّر ﴿لَا یُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِیعَادَ ٢٠﴾ وَعْده