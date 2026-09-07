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Tafsir: Az-Zúmar 39:20
Az-Zúmar
20
39:20
لاكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ٢٠
لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌۭ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌۭ مَّبْنِيَّةٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٢٠
لَٰكِنِ
ﲴ
ٱلَّذِينَ
ﲵ
ٱتَّقَوۡاْ
ﲶ
رَبَّهُمۡ
ﲷ
لَهُمۡ
ﲸ
غُرَفٞ
ﲹ
مِّن
ﲺ
فَوۡقِهَا
ﲻ
غُرَفٞ
ﲼ
مَّبۡنِيَّةٞ
ﲽ
تَجۡرِي
ﲾ
مِن
ﲿ
تَحۡتِهَا
ﳀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﳁﳂ
وَعۡدَ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
لَا
ﳅ
يُخۡلِفُ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
ٱلۡمِيعَادَ
ﳈ
٢٠
ﳉ
Pero quienes hayan tenido temor de su Señor, morarán en la otra vida en habitaciones elevadas, y sobre ellos habrá otras habitaciones [donde estarán quienes hayan alcanzado grados más elevados], todas construidas de oro y plata, [en jardines] donde correrán ríos. Ésta es la promesa de Dios, y Dios no falta a Su promesa.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد .قوله تعالى : لكن الذين اتقوا ربهم لما بين أن للكفار ظللا من النار من فوقهم ومن تحتهم بين أن للمتقين غرفا فوقها غرف ; لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضا ، و " لكن " ليس للاستدراك ; لأنه لم يأت نفي كقوله : ما رأيت زيدا لكن عمرا ، بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى ، كقولك : جاءني زيد لكن عمرو لم يأت ." غرف مبنية " قال ابن عباس : من زبرجد وياقوت . " تجري من تحتها الأنهار " أي هي جامعة لأسباب النزهة . " وعد الله " [ ص: 219 ] نصب على المصدر ; لأن معنى لهم غرف : وعدهم الله ذلك وعدا . ويجوز الرفع بمعنى : ذلك وعد الله . " لا يخلف الله الميعاد " أي ما وعد الفريقين .