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Tafsir: Az-Zúmar 39:2
Az-Zúmar
2
39:2
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢
إِنَّآ
ﱫ
أَنزَلۡنَآ
ﱬ
إِلَيۡكَ
ﱭ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱮ
بِٱلۡحَقِّ
ﱯ
فَٱعۡبُدِ
ﱰ
ٱللَّهَ
ﱱ
مُخۡلِصٗا
ﱲ
لَّهُ
ﱳ
ٱلدِّينَ
ﱴ
٢
ﱵ
Te he revelado el Libro [¡Oh, Mujámmad!] con la Verdad; adora solo a Dios rindiéndole culto sincero.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hakika sisi tumekuteremshia, ewe Mtume, Qur’ani inayoamuru haki na uadilifu. Basi muabudu Mwenyezi Mungu, Peke Yake, na umtakasie mambo yote ya Dini yako.