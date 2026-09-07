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Tafsir: Az-Zúmar 39:19
Az-Zúmar
19
39:19
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
أَفَمَنۡ
ﲩ
حَقَّ
ﲪ
عَلَيۡهِ
ﲫ
كَلِمَةُ
ﲬ
ٱلۡعَذَابِ
ﲭ
أَفَأَنتَ
ﲮ
تُنقِذُ
ﲯ
مَن
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
١٩
ﲳ
¿Acaso tú podrás salvar [guiando] a quien [en virtud de su libre albedrio] Dios ha decretado que sea de los moradores del Infierno? ¿O es que puedes rescatar a quien ha sido condenado al Fuego?
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