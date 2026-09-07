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Tafsir: Az-Zúmar 39:19
Az-Zúmar
19
39:19
افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ١٩
أَفَمَنۡ
ﲩ
حَقَّ
ﲪ
عَلَيۡهِ
ﲫ
كَلِمَةُ
ﲬ
ٱلۡعَذَابِ
ﲭ
أَفَأَنتَ
ﲮ
تُنقِذُ
ﲯ
مَن
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
١٩
ﲳ
¿Acaso tú podrás salvar [guiando] a quien [en virtud de su libre albedrio] Dios ha decretado que sea de los moradores del Infierno? ¿O es que puedes rescatar a quien ha sido condenado al Fuego?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je, yule ambaye lilipasa juu yake neno la adhabu, kwa kuendelea kwenye upotevu na upotovu wake, kwani huna, ewe Mtume, njia yoyote ya kumuongoa. Je, unaweza kumuokoa aliye Motoni? Wewe si mwenye kuweza hilo.