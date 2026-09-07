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Tafsir: Az-Zúmar 39:18
Az-Zúmar
18
39:18
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
ٱلَّذِينَ
ﲙ
يَسۡتَمِعُونَ
ﲚ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲛ
فَيَتَّبِعُونَ
ﲜ
أَحۡسَنَهُۥٓۚ
ﲝﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
هَدَىٰهُمُ
ﲡ
ٱللَّهُۖ
ﲢﲣ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲤ
هُمۡ
ﲥ
أُوْلُواْ
ﲦ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﲧ
١٨
ﲨ
que escuchan todo lo que se dice, pero siguen lo mejor [la palabra de Dios y Su Mensajero]. Ellos son los guiados por Dios, son los dotados de entendimiento.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
] كه گوێ له وته ئهگرن و لێی تێدهگهن و باشترینی ههڵئهبژێرن و شوێنی باشترینی ئهكهون و كارى پێ دهكهن، یاخود باشترینی ئهڵێن و قسهی خراپ ناڵێن، (باشترین وته ئهوهیه بۆ خوا بێت و لهگهڵ شهرعدا گونجاو بێت و پێچهوانه نهبێت) [
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
] ئا ئهم كهسانهن كه خوای گهوره هیدایهتی داون له دونیاو قیامهت [
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨)
] وه ئهمانهن كه خاوهنی عهقڵی ڕاست و دروستن.