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Tafsir: Az-Zúmar 39:18
Az-Zúmar
18
39:18
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
ٱلَّذِينَ
ﲙ
يَسۡتَمِعُونَ
ﲚ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲛ
فَيَتَّبِعُونَ
ﲜ
أَحۡسَنَهُۥٓۚ
ﲝﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
هَدَىٰهُمُ
ﲡ
ٱللَّهُۖ
ﲢﲣ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲤ
هُمۡ
ﲥ
أُوْلُواْ
ﲦ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﲧ
١٨
ﲨ
que escuchan todo lo que se dice, pero siguen lo mejor [la palabra de Dios y Su Mensajero]. Ellos son los guiados por Dios, son los dotados de entendimiento.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
ambao wanasikiliza maneno na kufuata yaliyo sawa zaidi. Na maneno mazuri zaidi na yaliyo sawa zaidi ni maneno ya Mwenyezi Mungu kisha ni maneno ya Mtume Wake. Hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu Amewaafikia kwenye usawa na haki na akawaongoza kwenye tabia na matendo bora zaidi; hao ndio watu wenye akili zilizotimia.