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Tafsir: Az-Zúmar 39:17
Az-Zúmar
17
39:17
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَٱلَّذِينَ
ﲋ
ٱجۡتَنَبُواْ
ﲌ
ٱلطَّٰغُوتَ
ﲍ
أَن
ﲎ
يَعۡبُدُوهَا
ﲏ
وَأَنَابُوٓاْ
ﲐ
إِلَى
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
لَهُمُ
ﲓ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
ﲔﲕ
فَبَشِّرۡ
ﲖ
عِبَادِ
ﲗ
١٧
ﲘ
Quienes se aparten de los ídolos negándose a adorarlos y se vuelvan a Dios, serán los bienaventurados. Albricia [¡Oh, Mujámmad!] a Mis siervos
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 39:16 hasta 39:17
Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и огненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом Аллах описывает лютые адские муки и словно бросает Своим рабам веревку, благодаря которой они могут спастись от Ада и попасть в Рай. Грозное предупреждение Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что обрекает рабов на унизительные мучения. Пречист Господь, Который смилостивился над рабами, облегчил им путь к Райской обители, вдохновил их на совершение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сердца и приходят в восторг души! Кроме того, Он самым совершенным образом предостерег Своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избежать ослушания и неповиновения.